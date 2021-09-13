Рада получила документы о назначении выборов мэра Кривого Рога
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Верховную Раду Украины поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога, которые прислал исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул. Об этом журналисту УНН сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Детали
По информации Качуры, в парламент поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога. У Верховной Рады есть 90 дней, чтобы принять решение.
Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду.
Добавим
9 сентября исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра города из-за смерти предыдущего мэра Константина Павлова.
Контекст
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым. Полиция открыла производство.
Его советник Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.
В рамках расследования смерти Павлова правоохранители провели обыски у исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.
Что именно обнаружили и изъяли правоохранители - неизвестно.
По неофициальной информации, которую ранее обнародовал один из местных общественных деятелей перед смертью Павлов переписывался с сыном Юрия Вилкула Александром - вице-премьером времен Януковича.