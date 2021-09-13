Рада отримала документи щодо призначення виборів мера Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. До Верховної Ради України надійшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу, які надіслав виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Про це журналісту УНН повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.
Деталі
За інформацією Качури, до парламенту надійшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. Верховна Рада має 90 днів, щоб прийняти рішення.
Орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету держвлади і місцевого самоврядування відбудеться в наступну середу.
Додамо
9 вересня виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Павлова.
Контекст
15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження.
Його радник Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.
У рамках розслідування смерті Павлова правоохоронці провели обшуки у виконуючого обов’язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.
Що саме виявили та вилучили правоохоронці - невідомо.
За неофіційною інформацією, яку раніше оприлюднив один з місцевих громадських діячів перед смертю Павлов переписувався з сином Юрія Вілкула Олександром віцепрем'єром часів Януковича.