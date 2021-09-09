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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада единогласно приняла отчет ВСК по оценке состояния "Укрзализныци"

Рада единогласно приняла отчет ВСК по оценке состояния "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 24682 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народные депутаты заслушали отчет Временной следственной комиссии по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци”, передает УНН.

Докладчиком отчета была председатель ВСК, народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина.

Она рассказала о критическом состоянии предприятия, которое не позволяет “Укрзализныце” в полной мере выполнять свои основные задачи: перевозку грузов и пассажиров.

“Наша ВСК в промежуточном отчете назвала фамилии настоящих виновников такого положения Укрзализныци. Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, не являющийся профессиональными и квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция наносит непоправимые потери государственному перевозчику”, — заявила Гришина.

Руководство предприятия не хранит и не развивает доверенное государством имущество, продолжила нардеп.

“Проверкой установлено потерю одной трети стоимости основных фондов. За 5 лет, которые мы исследовали, план капиталовложений на предприятии выполнен только на 65%. И не освоено в этом направлении почти 30 млрд грн. Поэтому инфраструктура предприятия находится в критическом состоянии”, — добавила Гришина.

Еще одна причина “проблем” в “Укрзализныце” — значительное влияние олигархических групп, говорит нардеп.

“Они регулярно не доплачивают предприятию, в том числе — и за тарифы по грузовым перевозкам. Это лишило Укрзализныцю за последние 5 лет 100 млрд грн”, — подчеркнула она.

Гришина также рассказала о положительных изменениях на предприятии, которые начались с назначением нового министра инфраструктуры Александра Кубракова.

“С назначением нового руководителя МИУ нам удалось решить вопрос повышения тарифов на грузовые перевозки, что позволит привлечь дополнительные средства для развития инфраструктуры и для соцобеспечения работников предприятия”, — уточнила она.

Добавим, что нардепы единогласно поддержали отчет ВСК: 296 депутатов проголосовали за, ни один нардеп не проголосовал против. Не принимали участие в голосовании 40 депутатов.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК освобожден предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, на вопрос “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

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