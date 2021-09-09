Рада одноголосно ухвалила звіт ТСК щодо оцінки стану "Укрзалізниці"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Народні депутати заслухали звіт Тимчасової слідчої комісії з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці”, передає УНН.

Доповідачем звіту була голова ТСК, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина.

Вона розповіла про критичний стан підприємства, що не дозволяє “Укрзалізниці” у повній мірі виконувати свої основні завдання: перевезення вантажів і пасажирів.

“Наша ТСК у проміжному звіті назвала прізвища справжніх винуватців такого стану Укрзалізниці. Насамперед це топ-менеджмент цієї компанії, який не є професійними і кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція наносить непоправні втрати державному перевізнику”, — заявила Гришина.

Керівництво підприємства не береже та не розвиває довірене державою майно, продовжила нардеп.

“Перевіркою встановлено втрату однієї третини вартості основних фондів. За 5 років, які ми досліджували, план капіталовкладень на підприємстві виконано лише на 65%. І не освоєно в цьому напрямку майже 30 млрд грн. Через це інфраструктура підприємства знаходиться в критичному стані”, — додала Гришина.

Ще одна причина “негараздів” в “Укрзалізниці” — значний вплив олігархічних груп, каже нардеп.

“Вони регулярно не доплачують підприємству, в тому числі — і за тарифи по вантажних перевезеннях. Це позбавило Укрзалізницю за останні 5 років 100 млрд грн”, — підкреслила вона.

Гришина також розповіла про позитивні зміни на підприємстві, які розпочалися з призначенням нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

“З призначенням нового керівника МІУ нам вдалося вирішити питання підняття тарифів на вантажні перевезення, що дозволить залучити додаткові кошти для розвитку інфраструктури і для соцзабезпечення працівників підприємства”, — уточнила вона.

Додамо, що нардепи одноголосно підтримали звіт ТСК: 296 депутатів проголосували за, жоден нардеп не проголосував проти. Не брали участь у голосуванні 40 депутатів.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

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