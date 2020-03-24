Рада не смогла закупить значки и грамоты, поскольку платежи приостановили из-за COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада не смогла приобрести наградные грамоты и значки, закупка которых началась еще в феврале, поскольку из-за карантина в связи с распространением COVID-19 платежи были приостановлены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.