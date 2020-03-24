Рада не смогла закупить значки и грамоты, поскольку платежи приостановили из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада не смогла приобрести наградные грамоты и значки, закупка которых началась еще в феврале, поскольку из-за карантина в связи с распространением COVID-19 платежи были приостановлены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"О заключении ряда договоров, касающихся наградных значков и грамот и т.д. в период всеукраинского карантина по противодействию распространения COVID-19 сообщаем, что тендерные процедуры на указанные товары были начаты и осуществлены еще в феврале текущего года к установлению карантина. По результатам торгов, согласно действующему законодательству, были заключены соответствующие договоры, однако в связи со сложной ситуацией в государстве, связанной с борьбой с коронавирусом, и по решению Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, все платежи по этим договорам приостановлено", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время карантина Верховная Рада Украины не осуществляет каких-либо оплат, не связанных с постоянной работой парламента.
"Подчеркиваем, что с 25 февраля текущего года не произошло никаких проплат по заключенным договорам о приобретении товаров и оказанию услуг, не связанных с постоянной работой парламента", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в закон о публичных закупках на фоне распространения коронавируса.