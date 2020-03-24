Рада не змогла закупити значки та грамоти, оскільки платежі призупинили через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада не змогла придбати нагородні грамоти та значки, закупівля яких почалась ще у лютому, оскільки через карантин у зв'язку із поширенням COVID-19 платежі були призупинені. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
“Щодо укладення ряду договорів, що стосуються нагородних значків та грамот тощо у період загальноукраїнського карантину з протидії поширення COVID-19 повідомляємо, що тендерні процедури на зазначені товари були розпочаті та здійснені ще у лютому поточного року до встановлення карантину. За результатами торгів, згідно з чинним законодавством, було укладено відповідні договори, однак у зв’язку із складною ситуацією у державі, пов’язаною із боротьбою з коронавірусом, та за рішенням Керівника Апарату Верховної Ради України, всі платежі за цими договорами призупинено”, - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що під час карантину Верховна Рада України не здійснює будь-яких оплат, не пов’язаних зі сталою роботою парламенту.
“Наголошуємо, що з 25 лютого поточного року не відбулося жодних проплат за укладеними договорами щодо придбання товарів і надання послуг, не пов’язаних зі сталою роботою парламенту”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект щодо зміни до закону про публічні закупівлі на тлі поширення коронавірусу.