Рада не змогла закупити значки та грамоти, оскільки платежі призупинили через COVID-19

КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада не змогла придбати нагородні грамоти та значки, закупівля яких почалась ще у лютому, оскільки через карантин у зв'язку із поширенням COVID-19 платежі були призупинені. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВР.