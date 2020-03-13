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У Раді зареєстрували законопроект щодо зміни до закону про публічні закупівлі на тлі поширення коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до Закону України" Про публічні закупівлі" щодо вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.

Зазначається, що ініціаторами законопроекту є Дмитро Чорний та Кирилл Нестеренко , члени фракції “Слуга народу”.

Законопроект одержаний Верховною Радою України 13 березня.

Текст законопроекту наразі не опублікований на сайті.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець представив законопроект про коронавірус, який підвищить ефективність боротьби з інфекцією.

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