Рада хочет заслушать в парламенте Смолия

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующей на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Для этого собрали подписи глав почти всех комитетов и нескольких парламентариев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook парламентария.