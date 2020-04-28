Рада хоче заслухати у парламенті Смолія

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що на наступному позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія. Для цього зібрали підписи голів майже всіх комітетів та кількох парламентарів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook парламентаря.

"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом.

Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - повідомив Наталуха.

Як раніше повідомляв УНН, Нацбанк не планує фінансувати дефіцит держбюджету.

Українські Національні Новини

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