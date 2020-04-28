Рада хоче заслухати у парламенті Смолія

"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом.

Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - повідомив Наталуха.

Як раніше повідомляв УНН, Нацбанк не планує фінансувати дефіцит держбюджету.