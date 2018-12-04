Совет Федерации заслушает доклад и призовет парламенты мира осудить якобы "провокацию Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова расскажет в среду членам Совета Федерации о ключевых задачах реализации национальных проектов, а также проект “обращения к парламентам мира”, который должен осудить якобы “провокацию Украины на Азове”, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Сенаторы обсудят проект обращения Совета Федерации к парламентам иностранных государств в связи “с провокациями Украины в отношении России”. Как рассказал накануне рассмотрения документа глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, сенаторы планируют призвать иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ и ее парламентскую ассамблею, осудить якобы “провокационные действия Украины” в Керченском проливе и “последующие шаги Киева”.
Речь идет о ситуации, связанной, как считают в РФ, с якобы “заходом украинских кораблей в территориальные воды России” и “последующими действиями киевских властей”, в том числе о введении военного положения в ряде регионов страны и запрете на въезд в Украину граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
“Мы ожидаем, что и наши коллеги в национальных парламентах, и наши коллеги в международных парламентских организациях решительно осудят эти провокационные действия украинских властей”, — сказал Косачев.
В проекте заявления парламентарии фиксируют общее понимание того, что “дальнейшие попытки ряда государств, в первую очередь западных, потакать этим провокационным действиям Украины либо отмалчиваться... в равной степени продолжают поощрять эти деструктивные, провокационные действия украинской стороны, которые рано или поздно могут обрести непредсказуемые и необратимые последствия”.
Напоминаем, Госдума намерена призвать мир осудить якобы “провокацию Киева в Керченском проливе”.