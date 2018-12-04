Рада Федерації заслухає доповідь і закличе парламенти світу засудити нібито "провокацію України"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Віце-прем’єр уряду РФ Тетяна Голікова розповість в середу членам Ради Федерації про ключові завдання реалізації національних проектів, а також проект “звернення до парламентів світу”, який повинен засудити нібито “провокацію України на Азові”, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
Сенатори обговорять проект звернення Ради Федерації до парламентів іноземних держав в зв’язку “з провокаціями України щодо Росії”. Як розповів напередодні розгляду документу глава комітету РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов, сенатори планують закликати іноземні парламенти і міжнародні структури, в тому числі ОБСЄ і її парламентську асамблею, засудити нібито “провокаційні дії України” в Керченській протоці і “подальші кроки Києва”.
Йдеться про ситуацію, пов’язану, як вважають в РФ, з нібито “заходом українських кораблів в територіальні води Росії” і “подальшими діями київської влади”, в тому числі про введення воєнного стану в ряді регіонів країни і заборону на в’їзд в Україну громадян РФ у віці від 16 до 60 років.
“Ми очікуємо, що і наші колеги в національних парламентах, і наші колеги в міжнародних парламентських організаціях рішуче засудять ці провокаційні дії української влади”, — сказав Косачев.
У проекті заяви парламентарі фіксують загальне розуміння (і в певній мірі погрозу) того, що “подальші спроби ряду держав, в першу чергу західних, потурати цим провокаційним діям України або відмовчуватися... в рівній мірі продовжують заохочувати ці деструктивні, провокаційні дії української сторони, які рано чи пізно можуть знайти непередбачувані і незворотні наслідки”.
Нагадуємо, Держдума має намір закликати світ засудити нібито “провокацію Києва в Керченській протоці”.