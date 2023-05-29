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Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев

Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев

Киев • УНН

 • 489157 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада разрешила национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Рада разрешила национализировать банки, которые принадлежат подсанкционным лицам. За - 305", - написал Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, Нацбанку предоставляют полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке, принимать решение о:

  • запрете подсакционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
  • отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (который не определен системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация).

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Как отмечается, предложение возложить на Нацбанк полномочия, в частности по отзыву банковской лицензии и ликвидации/вывода с рынка банка, который или владельцы существенного участия в котором являются подсанкционными лицами, являются временными и могут быть реализованы только в течение действия военного положения в Украине.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу этот законопроект о выводе с рынка банка в условиях военного положения 11 апреля.

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