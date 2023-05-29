Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев

Цитата

"Рада разрешила национализировать банки, которые принадлежат подсанкционным лицам. За - 305", - написал Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, Нацбанку предоставляют полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке, принимать решение о:



запрете подсакционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;



отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (который не определен системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация).



Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Как отмечается, предложение возложить на Нацбанк полномочия, в частности по отзыву банковской лицензии и ликвидации/вывода с рынка банка, который или владельцы существенного участия в котором являются подсанкционными лицами, являются временными и могут быть реализованы только в течение действия военного положения в Украине.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу этот законопроект о выводе с рынка банка в условиях военного положения 11 апреля.