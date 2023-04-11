Націоналізація банків підсанкційних власників: Рада зробила перший крок

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«Верховна Рада прийняла лише за основу законопроєкт N9107-1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану», - написав Гетманцев.

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За його словами, законопроект стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників.

«На жаль, проти прийняття законопроєкту і навіть проти включення його до порядку денного виступили дві опозиційні фракції. Важко пояснити позицію колег, які у конфлікті між інтересами підсанкційних осіб та клієнтів банку стали на бік підсанкційних осіб…Однак, дві фракції українського парламенту у війну заблокували процедуру націоналізації банків, що належать підсанкційних особам щонайменше на місяць», - повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що мета законопроекту - це забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

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Гетманцев повідомив, що ініціатива направлена на протидію ризикам, зокрема шляхом надання Національному банку України повноважень за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, прийняти рішення про:

• заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

• відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

• запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);

• закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.