Национализация банков подсанкционных владельцев: Рада сделала первый шаг

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«Верховная Рада приняла лишь за основу законопроект N9107-1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения», - написал Гетманцев.

Детали

По его словам, законопроект касается процедуры вывода с рынка банков, принадлежащих подсанкционным лицам таким образом, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков.

«К сожалению, против принятия законопроекта и даже против включения его в повестку дня выступили две оппозиционные фракции. Трудно объяснить позицию коллег, которые в конфликте между интересами подсанкционных лиц и клиентов банка стали на сторону подсанкционных лиц…Однако, две фракции украинского парламента в войну заблокировали процедуру национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам минимум на месяц», - сообщил Гетманцев.

Он отметил, что цель законопроекта - это обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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Гетманцев сообщил, что инициатива направлена на противодействие рискам, в частности путем предоставления Национальному банку Украины полномочий при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке, принять решение о:

• запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

• отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (который не определен системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 раздела X "Заключительные и переходные положения" настоящего Закона.

• вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (в случае применения к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкций);

• закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам убытков, которые они понесли в результате ликвидации банка или вывода с рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.