Рада дозволила націоналізувати банки підсанкційних власників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам. За - 305", - написав Гончаренко.
Деталі
Зі слів нардепа, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
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- заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
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- відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).
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Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
Як зауважується, пропозиція покласти на Нацбанк повноваження, зокрема щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію/виведення з ринку банку, який або власники істотної участі у якому є підсанкційними особами, є тимчасовими та можуть бути реалізовані лише протягом дії воєнного стану в Україні.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу цей законопроект про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану 11 квітня.