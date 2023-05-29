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Рада дозволила націоналізувати банки підсанкційних власників

Рада дозволила націоналізувати банки підсанкційних власників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам. За - 305", - написав Гончаренко.

Деталі

Зі слів нардепа, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

  • заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
  • відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Як зауважується, пропозиція покласти на Нацбанк повноваження, зокрема щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію/виведення з ринку банку, який або власники істотної участі у якому є підсанкційними особами, є тимчасовими та можуть бути реалізовані лише протягом дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу цей законопроект про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану 11 квітня.

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