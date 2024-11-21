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Работодателей собираются обязать создавать службу охраны психического здоровья: Рада приняла закон за основу

Работодателей собираются обязать создавать службу охраны психического здоровья: Рада приняла закон за основу

Киев  •  УНН

 • 6610 просмотра

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Рада поддержала законопроект о создании служб охраны психического здоровья на предприятиях. Компании с 50+ работниками должны будут создать отдельные службы, меньшие - привлекать специалистов по совместительству.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который в будущем должен обязать работодателей создать службу охраны психического здоровья. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12030, передает УНН.

Детали

"№12030 - О системе охраны психического здоровья в Украине - за основу (236)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, работодатели должны создать службу охраны психического здоровья, а также разработать и утвердить политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте.

"Работник имеет право на психосоциальную поддержку на рабочем месте, для чего работодатель принимает меры, определенные законодательством, разрабатывает и внедряет политику или план защиты и укрепления психического здоровья на рабочем месте", - говорится в документе.

Отмечается, что работодатель с количеством наемных работников 50 и более человек создает службу охраны психического здоровья.

На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции службы охраны психического здоровья могут выполнять в порядке совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку.

На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для выполнения функций службы психического здоровья могут привлекаться сторонние специалисты на договорных началах, имеющие соответствующую подготовку.

Функции и полномочия охраны психического здоровья, ее типовое положение о ней утверждаются Кабмином.

Напомним

Верховная Рада в четверг, 21 ноября, поддержала в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования (№11543).

Павел Башинский

Павел Башинский

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