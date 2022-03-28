Рабинович заявил, что партия "ОПЗЖ" приостановила свою деятельность. Но из партийного сайта его заявление убрали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Партия "Оппозиционная платформа – ЗА жизнь" приостановила свою деятельность. Об этом сообщил ее сопредседатель Вадим Рабинович. Но через некоторое время из партийного сайта его заявление убрали и отметили о "рейдерской атаке на политсилу", передает УНН.
Цитата
"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все!" - написал Рабинович.
Детали
Через некоторое время заявление Рабиновича из сайта ОПЗЖ убрали и отметили о "рейдерской атаке на политсилу".
"ОПЗЖ решительно протестует против уничтожения представительной демократии в Украине и рейдерской атаки на партию. Требуем от власти отказаться от сведения политических счетов и обеспечить курс на консолидацию украинского общества", - сказанно в заявлении партии.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.
Контекст
На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партии:
Оппозиционная платформа - "За жизнь",
"Партия Шария",
"Наши",
"Оппозиционный блок",
"Левая оппозиция",
"Союз левых сил",
"Государство",
"Прогрессивная социалистическая партия Украины",
"Социалистическая партия Украины",
"Социалисты",
"Блок Владимира Сальдо".
Добавим
В Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемый "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.