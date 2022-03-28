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Рабинович заявил, что партия "ОПЗЖ" приостановила свою деятельность. Но из партийного сайта его заявление убрали

Киев • УНН

 • 102699 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Партия "Оппозиционная платформа – ЗА жизнь" приостановила свою деятельность. Об этом сообщил ее сопредседатель Вадим Рабинович. Но через некоторое время из партийного сайта его заявление убрали и отметили о "рейдерской атаке на политсилу", передает УНН.

Рабинович заявил, что партия "ОПЗЖ" приостановила свою деятельность. Но из партийного сайта его заявление убрали

Цитата

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все!" - написал Рабинович.

Детали

Через некоторое время заявление Рабиновича из сайта ОПЗЖ убрали и отметили о "рейдерской атаке на политсилу".

"ОПЗЖ решительно протестует против уничтожения представительной демократии в Украине и рейдерской атаки на партию. Требуем от власти отказаться от сведения политических счетов и обеспечить курс на консолидацию украинского общества", - сказанно в заявлении партии.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.

Контекст

На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партии:

Оппозиционная платформа - "За жизнь",

"Партия Шария",

"Наши",

"Оппозиционный блок",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Государство",

"Прогрессивная социалистическая партия Украины",

"Социалистическая партия Украины",

"Социалисты",

"Блок Владимира Сальдо".

Добавим

В Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемый "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

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