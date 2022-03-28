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Рабінович заявив, що партія "ОПЗЖ" призупинила свою діяльність. Але з партійного сайту його заяву прибрали

Київ • УНН

 • 102699 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Партія "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність. Про це повідомив її співголова Вадим Рабінович. Але через деякий час з партійного сайту його заяву прибрали і повідомили про "рейдерську атаку на політсилу", передає УНН.

Рабінович заявив, що партія "ОПЗЖ" призупинила свою діяльність. Але з партійного сайту його заяву прибрали

Цитата

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено! Війна змінює все!" - написав Рабінович.

Деталі

Через деякий час заяву Рабіновича з сайту ОПЗЖ прибрали і повідомили про "рейдерську атаку на політсилу".

"ОПЗЖ рішуче протестує проти знищення представницької демократії в Україні та рейдерської атаки на партію. Вимагаємо від влади відмовитися від зведення політичних рахунків і забезпечити курс на консолідацію українського суспільства", - сказано в заяві партії.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.

Контекст

На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партію:

Опозиційна платформа - "За життя",

"Партія Шарія",

"Наші",

"Опозиційний блок",

"Ліва опозиція",

"Союз Лівих сил",

"Держава",

"Прогресивна соціалістична партія України",

"Соціалістична партія України",

"Соціалісти",

"Блок Володимира Сальдо".

Додамо

В Енергодарі депутат-колаборант від Партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" не має відношення до юрисдикції України.

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