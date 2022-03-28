Рабінович заявив, що партія "ОПЗЖ" призупинила свою діяльність. Але з партійного сайту його заяву прибрали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Партія "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність. Про це повідомив її співголова Вадим Рабінович. Але через деякий час з партійного сайту його заяву прибрали і повідомили про "рейдерську атаку на політсилу", передає УНН.
Цитата
"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено! Війна змінює все!" - написав Рабінович.
Деталі
Через деякий час заяву Рабіновича з сайту ОПЗЖ прибрали і повідомили про "рейдерську атаку на політсилу".
"ОПЗЖ рішуче протестує проти знищення представницької демократії в Україні та рейдерської атаки на партію. Вимагаємо від влади відмовитися від зведення політичних рахунків і забезпечити курс на консолідацію українського суспільства", - сказано в заяві партії.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.
Контекст
На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партію:
Опозиційна платформа - "За життя",
"Партія Шарія",
"Наші",
"Опозиційний блок",
"Ліва опозиція",
"Союз Лівих сил",
"Держава",
"Прогресивна соціалістична партія України",
"Соціалістична партія України",
"Соціалісти",
"Блок Володимира Сальдо".
Додамо
В Енергодарі депутат-колаборант від Партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" не має відношення до юрисдикції України.