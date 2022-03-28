Рабінович заявив, що партія "ОПЗЖ" призупинила свою діяльність. Але з партійного сайту його заяву прибрали

КИЇВ. 28 березня. УНН. Партія "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність. Про це повідомив її співголова Вадим Рабінович. Але через деякий час з партійного сайту його заяву прибрали і повідомили про "рейдерську атаку на політсилу", передає УНН.