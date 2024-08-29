Пятерых должностных лиц ГСЧС будут судить за авиакатастрофу вертолета в Броварах 18 января 2023 года

Правоохранители передали в суд дело об авиакатастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года. Пятерых должностных лиц ГСЧС обвиняют в нарушении правил безопасности полетов вертолета, что привело к гибели людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и другие работники министерства - говорится в сообщении ГБР.

Работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах в ноябре прошлого года. После чего материалы дела были открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям.

Сейчас Офис Генерального прокурора передал в суд составленный Государственным бюро расследований обвинительный акт в отношении:

начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителя командира по летной подготовке;

командира авиационной эскадрильи;

начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Как отмечается, к расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов - вкзали в ГБР.

Как сообщается, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

Кроме чиновников МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и крупный материальный ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Дополнение

Как рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели сложные комплексные комиссионные судебные экспертизы для установления причин авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел.