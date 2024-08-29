Пятерых должностных лиц ГСЧС будут судить за авиакатастрофу вертолета в Броварах 18 января 2023 года

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  118338 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  110972 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  106322 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  112024 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  60525 просмотра
публикации
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  132506 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  148143 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  149856 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  193069 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  200650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  54306 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  59283 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

  •  61904 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  101725 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

27 августа 2024, 18:22  •  101456 просмотра
Актуальное
Пятерых должностных лиц ГСЧС будут судить за авиакатастрофу вертолета в Броварах 18 января 2023 года

Пятерых должностных лиц ГСЧС будут судить за авиакатастрофу вертолета в Броварах 18 января 2023 года

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 08:39  •  4002 просмотра

Read in English

ГБР передало в суд дело об авиакатастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года. Пятерых должностных лиц ГСЧС обвиняют в нарушении правил безопасности полетов, что привело к гибели людей.

Правоохранители передали в суд дело об авиакатастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года. Пятерых должностных лиц ГСЧС обвиняют в нарушении правил безопасности полетов вертолета, что привело к гибели людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР. 

В Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и другие работники министерства

- говорится в сообщении ГБР. 

Работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах в ноябре прошлого года. После чего материалы дела были открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям.

Сейчас Офис Генерального прокурора передал в суд составленный Государственным бюро расследований обвинительный акт в отношении:

  • начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира специального авиационного отряда;
  • заместителя командира по летной подготовке;
  • командира авиационной эскадрильи;
  • начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Как отмечается, к расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании - производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов

- вкзали в ГБР. 

Как сообщается, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие - многоэтажный дом и начал осуществлять маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

Кроме чиновников МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и крупный материальный ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание - лишение свободы до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Дополнение

Как рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели сложные комплексные комиссионные судебные экспертизы для установления причин авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел.

В комиссию экспертов, которая работала над исследованием авиакатастрофы в Броварах, было привлечено более 30 человек - высокопрофессиональные и опытные специалисты по авиационной безопасности, метеорологии, аэронавигации и тому подобное. Нами отработаны все возможные причины трагедии. Подробно рассмотрены все вопросы от органов досудебного расследования относительно технических характеристик вертолета, действий ответственных лиц, правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, разрешительных документов на выполнение полета, метеорологической ситуации, особенностей процесса пилотирования и многие другие вопросы. Экспертами проанализирован чрезвычайно большой массив информации, проведены все необходимые экспертные эксперименты, расшифрованы данные бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", поминутно восстановлено день аварии и посекундно визуализировано сам момент катастрофы

- рассказал Александр Рувин.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  61929 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  115530 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
  •  116174 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  112782 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
28 августа 2024, 07:47  •  106666 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116852 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  193072 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
27 августа 2024, 12:49  •  110165 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
27 августа 2024, 12:33  •  96617 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
27 августа 2024, 11:55  •  60202 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Популярные

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  60525 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  112024 просмотра
Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

Вражеские ударные БпЛА движутся в сторону Киева

  •  106322 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  110972 просмотра
ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

ООН приостанавливает продовольственную помощь в Газе из-за обстрела автомобиля

  •  118338 просмотра

Публикации

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  132506 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  148143 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

28 августа 2024, 08:38  •  149856 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  193069 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  200650 просмотра

Война

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

  •  7360 просмотра
В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "шахеда" - "Гаюн"

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "шахеда" - "Гаюн"

  •  7301 просмотра
ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  9489 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  17593 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  16341 просмотра

политика

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  9489 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  17593 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  16341 просмотра
Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

  •  13996 просмотра
Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

  •  14909 просмотра

Война

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

Подоляк: первая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км радиуса действия

  •  7360 просмотра
В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "шахеда" - "Гаюн"

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "шахеда" - "Гаюн"

  •  7301 просмотра
ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  9489 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  17593 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  16341 просмотра

политика

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

  •  9489 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  17593 просмотра
россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

  •  16341 просмотра
Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

  •  13996 просмотра
Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель

  •  14909 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  20071 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

  •  52438 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  94236 просмотра

Экономика

НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

  •  3434 просмотра
Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

Укрэнерго: с 7:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать три очереди отключений одновременно

  •  10694 просмотра
В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

В Харькове перебои со светом из-за вражеских обстрелов

  •  30159 просмотра
Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

  •  22173 просмотра
Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

  •  40897 просмотра

Киев

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  35170 просмотра
Синоптики дали прогноз до конца лета: где ожидать жары и дождей

Синоптики дали прогноз до конца лета: где ожидать жары и дождей

  •  15904 просмотра
Главный флаг Украины приспущен ко Дню памяти защитников

Главный флаг Украины приспущен ко Дню памяти защитников

  •  20080 просмотра
В Киеве ПВО сбила около 15 БПЛА за ночь и утро - КГВА

В Киеве ПВО сбила около 15 БПЛА за ночь и утро - КГВА

  •  25912 просмотра
На подступах к Киеву работала ПВО - КГВА

На подступах к Киеву работала ПВО - КГВА

  •  27235 просмотра