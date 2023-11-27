Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели сложные комплексные комиссионные судебные экспертизы для установления причин авиакатастрофы в Броварах 18 января 2023 года, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел. Выводы по материалам проведенных исследований переданы следователям, они приобщены к материалам расследования. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, эксперты института, к сожалению, не впервые работают по факту авиакатастроф. В частности, институт проводил экспертизы по катастрофе Боинга MH17 Малайзийских авиалиний, катастрофе самолета МАУ PS752 рейса Киев-Тегеран (8 января 2020 года), АН-26 Чугуев (25 сентября 2020 года), Луганский ИЛ-76 (14 июня 2014 года). В настоящее время проводятся другие исследования по фактам авиационных происшествий. К проведению экспертиз по изучению причин катастрофы в Броварах было привлечено более 30-ти высокопрофессиональных специалистов.

В комиссию экспертов, которая работала над исследованием авиакатастрофы в Броварах, было привлечено более 30 человек - высокопрофессиональные и опытные специалисты по авиационной безопасности, метеорологии, аэронавигации и тому подобное. Нами отработаны все возможные причины трагедии. Подробно рассмотрены все вопросы от органов досудебного расследования относительно технических характеристик вертолета, действий ответственных лиц, правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, разрешительных документов на выполнение полета, метеорологической ситуации, особенностей процесса пилотирования и многие другие вопросы. Экспертами проанализирован чрезвычайно большой массив информации, проведены все необходимые экспертные эксперименты, расшифрованы данные бортовых самописцев, так называемых "черных ящиков", поминутно восстановлен день аварии и посекундно визуализирован сам момент катастрофы - рассказал Александр Рувин.

Он также добавил, что все выводы экспертиз приобщены к материалам следствия.

"Выводы по материалам проведенных исследований переданы следователям, они приобщены к материалам расследования. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал директор КНИИСЭ.

Добавим

Сегодня Госбюро расследований сообщило о завершении расследования катастрофы вертолета в Броварах в январе 2023 года, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел Украины, и передаче дела в суд.

В ГБР напомнили, что за нарушение правил безопасности полетов о подозрении сообщено начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира специального авиационного отряда, заместителю командира по летной подготовке, командиру авиационной эскадрильи.