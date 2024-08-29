П'ятьох посадовців ДСНС судитимуть за авіакатастрофу гелікоптера в Броварах 18 січня 2023 року

Правоохоронці передали до суду справу щодо авіатрощі гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року. П'ятьох посадовців ДСНС обвинувачують у порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, що призвело до загибелі людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

До Печерського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та інші працівники міністерства - йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах у листопаді минулого року. Після чого матеріали справи були відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.

Наразі Офіс Генерального прокурора передав до суду складений Державним бюро розслідувань обвинувальний акт щодо:

начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступника командира з льотної підготовки;

командира авіаційної ескадрильї;

начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Як зазначаєтсья, до розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів - вкзали в ДБР.

Як повідомляється, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Доповнення

Як розповів директор КНІДСЕ Олександр Рувін, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели складні комплексні комісійні судові експертизи для встановлення причин авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.