Пять минут вместо 10 септильонов лет: Google презентовала высокоскоростной чип
Киев • УНН
Google представила новый квантовый чип Willow площадью 4 см², который выполняет сверхсложные вычисления за 5 минут. Устройство может ускорить разработку лекарств и расширить возможности искусственного интеллекта.
Компания Google заявила, что создала чип нового поколения. Он способен выполнять задачи, которые не под силу традиционным суперкомпьютерам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Новый чип Willow по размеру не больше конфеты. Его площадь всего 4 квадратных сантиметра, но он имеет несуществующую к этому скорость. Willow требуется всего пять минут, чтобы выполнить задачу, с которой самый быстрый в мире традиционный компьютер справится за 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 лет.
Это 10 септиллионов лет-число, которое намного превышает возраст Вселенной и заставляет ученых, стоящих за последним прорывом в области квантовых вычислений, прибегнуть к совершенно нетехническому термину: "потрясающе".
Ожидается, что презентованный чип даст толчок к созданию новых лекарственных препаратов, значительно ускорив экспериментальную фазу разработки.
Разработчики утверждают, что Willow менее подвержен ошибкам, чем предыдущие версии, и может расширить потенциал и без того быстро развивающейся области искусственного интеллекта.
Квантовые вычисления, использующие открытие, что материя может существовать в нескольких состояниях одновременно, как прогнозируется, будут иметь возможность выполнять гораздо более масштабные вычисления, чем это было возможно ранее, и, таким образом, ускорить создание термоядерных реакторов и усилить воздействие искусственного интеллекта, особенно в медицинской науке. Например, это может позволить считывать МРТ-сканы на уровне атомов, открывая новые Кеши данных о человеческих телах и болезнях для обработки искусственным интеллектом, заявляют в Google.
Напомним
Microsoft и Intel подписали соглашение на 15 миллиардов долларов, по которому Intel будет производить микрочипы, разработанные Microsoft.