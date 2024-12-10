Пять минут вместо 10 септильонов лет: Google презентовала высокоскоростной чип

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 59222 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 105002 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 103855 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 107594 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 102306 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 114956 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 101752 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 198362 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205585 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 278414 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

 • 30611 просмотра
В ОП заявили, что встреча новой контактной группы запланирована на декабрь

В ОП заявили, что встреча новой контактной группы запланирована на декабрь

 • 21257 просмотра
Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

 • 24126 просмотра
Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

 • 23977 просмотра
Зеленский поручил провести аудит подготовки военных: что изменится?

Зеленский поручил провести аудит подготовки военных: что изменится?

 • 21031 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 105002 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 114956 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 120666 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 198362 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 278414 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

00:14 • 3345 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 85439 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 107220 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105938 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 109495 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Пять минут вместо 10 септильонов лет: Google презентовала высокоскоростной чип

Пять минут вместо 10 септильонов лет: Google презентовала высокоскоростной чип

Киев  •  УНН

 • 614 просмотра

Read in English

Google представила новый квантовый чип Willow площадью 4 см², который выполняет сверхсложные вычисления за 5 минут. Устройство может ускорить разработку лекарств и расширить возможности искусственного интеллекта.

Компания Google заявила, что создала чип нового поколения. Он способен выполнять задачи, которые не под силу традиционным суперкомпьютерам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Новый чип Willow по размеру не больше конфеты. Его площадь всего 4 квадратных сантиметра, но он имеет несуществующую к этому скорость. Willow требуется всего пять минут, чтобы выполнить задачу, с которой самый быстрый в мире традиционный компьютер справится за 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 лет.

Это 10 септиллионов лет-число, которое намного превышает возраст Вселенной и заставляет ученых, стоящих за последним прорывом в области квантовых вычислений, прибегнуть к совершенно нетехническому термину: "потрясающе".

Ожидается, что презентованный чип даст толчок к созданию новых лекарственных препаратов, значительно ускорив экспериментальную фазу разработки.

Разработчики утверждают, что Willow менее подвержен ошибкам, чем предыдущие версии, и может расширить потенциал и без того быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

Квантовые вычисления, использующие открытие, что материя может существовать в нескольких состояниях одновременно, как прогнозируется, будут иметь возможность выполнять гораздо более масштабные вычисления, чем это было возможно ранее, и, таким образом, ускорить создание термоядерных реакторов и усилить воздействие искусственного интеллекта, особенно в медицинской науке. Например, это может позволить считывать МРТ-сканы на уровне атомов, открывая новые Кеши данных о человеческих телах и болезнях для обработки искусственным интеллектом, заявляют в Google.

Напомним

Microsoft и Intel подписали соглашение на 15 миллиардов долларов, по которому Intel будет производить микрочипы, разработанные Microsoft.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
microsoftМайкрософт
googleГугл