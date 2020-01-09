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Пьяный водитель въехал в фасад Национальной филармонии Украины

Пьяный водитель въехал в фасад Национальной филармонии Украины

Киев  •  УНН

 • 14144 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Нетрезвый руководитель совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода и повредил фасад здания Национальной филармонии Украины в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Сегодня, около 6 часов утра на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии", - сообщили в патрульной полиции.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя, который находился с явными признаками алкогольного опьянения. Зафиксированное состояние его опьянения - 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

"По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, кроме автомобиля, получившего серьезные механические повреждения. Кроме того, полицейские выяснили, что водитель не имел водительского удостоверения", - добавили правоохранители.

На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.

Напомним, на Закарпатье легковушка от удара в опору вылетела на женщину и двух детей на обочине.

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