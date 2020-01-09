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П'яний водій в'їхав у фасад Національної філармонії України

П'яний водій в'їхав у фасад Національної філармонії України

Київ • УНН

 • 14146 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Нетверезий керманич скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу та пошкодив фасад будівлі Національної філармонії України у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"Сьогодні, близько 6-ї години ранку на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії", - повідомили у патрульній поліції.

На місці події інспектори виявили водія, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Зафіксований стан його сп'яніння - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.

"За попередньою інформацією, 28-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих, окрім автомобіля, що зазнав серйозних механічних пошкоджень. Окрім того, поліцейські з'ясували, що керманич не мав водійського посвідчення", - додали правоохоронці.

На винуватця аварії патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) й ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також, інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик від удару в опору вилетів на жінку і двох дітей на узбіччі.

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