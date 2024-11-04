путин в кремле встретился с главой МИД КНДР - СМИ
Киев • УНН
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи встретилась с Путиным в Кремле и передала «теплые поздравления». Северная Корея подтвердила готовность оказывать поддержку России в войне против Украины.
российский диктатор владимир путин сегодня, 4 ноября, в кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, сегодня Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая находится с визитом в Москве. Отмечается, что Цой Сон Хи передала путину «теплые и дружеские слова приветствия». Со своей стороны путин попросил передать Ким Чен Ыну «самые теплые пожелания».
Ну сегодня праздник, а встречаться с друзьями в праздник - это очень хорошая традиция
Отмечается, что Цой Сон Хи прибыла в Москву 30 октября и в прошлую пятницу уже провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Главы МИД РФ и КНДР отметили, что отношения Москвы и Пхеньяна «за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня». Цой Сон Хи заверила также, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в «российско-украинском конфликте»
Также она заявила во время встречи с Лавровым, что «с самого начала „специальной военной операции“ председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу».
Напомним,
Главы МИД рф и кНДР провели переговоры в москве, обсуждая углубление военного сотрудничества. Северная Корея угрожает готовностью к удару в ответ на якобы подготовку такового западными странами.