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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин в кремле встретился с главой МИД КНДР - СМИ

путин в кремле встретился с главой МИД КНДР - СМИ

Киев  •  УНН

16:54 • 7261 просмотра

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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи встретилась с Путиным в Кремле и передала «теплые поздравления». Северная Корея подтвердила готовность оказывать поддержку России в войне против Украины.

российский диктатор владимир путин сегодня, 4 ноября, в кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, сегодня Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая находится с визитом в Москве. Отмечается, что Цой Сон Хи передала путину «теплые и дружеские слова приветствия». Со своей стороны путин попросил передать Ким Чен Ыну «самые теплые пожелания».

Ну сегодня праздник, а встречаться с друзьями в праздник - это очень хорошая традиция

- сказал российский диктатор.

Отмечается, что Цой Сон Хи прибыла в Москву 30 октября и в прошлую пятницу уже провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы МИД РФ и КНДР отметили, что отношения Москвы и Пхеньяна «за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня». Цой Сон Хи заверила также, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в «российско-украинском конфликте»

- пишут СМИ. 

Также она заявила во время встречи с Лавровым, что «с самого начала „специальной военной операции“ председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу».

Напомним,

Главы МИД рф и кНДР провели переговоры в москве, обсуждая углубление военного сотрудничества. Северная Корея угрожает готовностью к удару в ответ на якобы подготовку такового западными странами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kim-chen-inКим Чен Ын
severnaya-koreyaСеверная Корея