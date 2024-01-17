путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

российский президент путин активизировал усилия, чтобы создавать информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики считают, что российский диктатор таким образом пытается ослабить НАТО.

В свое время путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают (этнических) русских" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность рф".

В отчете ISW не указывается, что российская атака против стран Балтии является неизбежной или вероятной.

В то же время путин может создавать условия для будущих агрессивных действий в отношении соседних стран, против которых будут применяться агрессивные действия под видом "защиты соотечественников".

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