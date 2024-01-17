путін створює передумови для агресії проти країн Балтії – ISW
Київ • УНН
Президент Росії Путін працює над створенням умов для потенційної майбутньої агресії проти країн Балтії з метою послабити НАТО, йдеться у звіті Інституту дослідження війни. Ці агресивні дії можуть бути виправдані під виглядом "захисту співвітчизників".
Російський президент путін активізував зусилля, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Аналітики вважають, що російський диктатор таким чином намагається послабити НАТО.
Свого часу путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку рф".
У звіті ISW не вказується, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною.
Водночас путін може створювати умови для майбутніх агресивних дій щодо сусідніх країн, проти яких будуть застосовуватись агресивні дії під виглядом "захисту співвітчизників".
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