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путін створює передумови для агресії проти країн Балтії – ISW

путін створює передумови для агресії проти країн Балтії – ISW

Київ • УНН

 • 53019 перегляди

Президент Росії Путін працює над створенням умов для потенційної майбутньої агресії проти країн Балтії з метою послабити НАТО, йдеться у звіті Інституту дослідження війни. Ці агресивні дії можуть бути виправдані під виглядом "захисту співвітчизників".

Російський президент путін активізував зусилля, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики вважають, що російський диктатор таким чином намагається послабити НАТО.

Свого часу путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку рф".

У звіті ISW не вказується, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною.

Водночас путін може створювати умови для майбутніх агресивних дій щодо сусідніх країн, проти яких будуть застосовуватись агресивні дії під виглядом "захисту співвітчизників".

Країни Балтії майже на рік прискорюють процес від'єднання електромереж від росії21.12.23, 05:00 • 104038 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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