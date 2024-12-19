путин рассказал о предложении Орбана относительно "рождественского перемирия" с Украиной

российский диктатор владимир путин заявил, что якобы не отказывался от перемирия и обмена пленными. В то же время он сказал, что перемирие даст возможность украинским войскам закрепиться на позициях. Об этом путин говорил на пресс-конференции по итогам года сегодня, 19 декабря, передает УНН.

Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, с гарантиями для рф и ее граждан. Что касается краткосрочного перемирия, с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сказал: "Ну чего вам это стоит на день-два, это рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет". Я сказал: "Да, наверное это так, но вы сначала поговорите с украинской стороной"", - сказал путин.

По его словам, россия по меньшей мере трижды якобы соглашалась на "подобные меры". Он привел в пример коридор для судоходства в Черном море. Однако, якобы Зеленский отказался от рождественского перемирия и обмена пленными.

Напомним

Премьер Венгрии Орбан призвал Украину отреагировать на предложение о "рождественском перемирии". В ОП ответили, что "гонцы от путина никому не нужны" и отметили необходимость реального мира.