Путин поручил обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту газа через Украину

Цитата

"Я должен вернуться к теме газа, поскольку много спекуляций по этому поводу. "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки (по новым маршрутам) в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление в трубе, меньше выборов СО2, дешевле все получается - под 3 млрд долларов в год. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачки газа через территорию Украины. Во-первых, не надо никого ставить в затруднительное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день... и я прошу... взять все эти вопросы под личный контроль и обеспечить выполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу", - отметил Путин.

Дополнение

В конце сентября "Газпром" подписал с Венгрией два 15-летних контракты на поставку газа через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Контракты начали действовать 1 октября. В этот день стало известно, что "Газпром" остановил транзит российского газа в направлении Венгрии. Транзит возобновился три дня спустя.

Оператор ГТС Украины заявил, что целью сделки "Газпрома" с Венгрией был именно обход Украины вопреки контракту о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом до 2024 года. Кремль, в свою очередь, заявил, что сделка не нарушает чьих-либо прав или норм международной торговли.