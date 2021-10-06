Путин поручил обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Минэнерго Российской Федерации должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины, хотя газовому концерну выгоднее поставлять по новым маршрутам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса РФ, передает УНН.
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"Я должен вернуться к теме газа, поскольку много спекуляций по этому поводу. "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки (по новым маршрутам) в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление в трубе, меньше выборов СО2, дешевле все получается - под 3 млрд долларов в год. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачки газа через территорию Украины. Во-первых, не надо никого ставить в затруднительное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день... и я прошу... взять все эти вопросы под личный контроль и обеспечить выполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу", - отметил Путин.
Дополнение
В конце сентября "Газпром" подписал с Венгрией два 15-летних контракты на поставку газа через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Контракты начали действовать 1 октября. В этот день стало известно, что "Газпром" остановил транзит российского газа в направлении Венгрии. Транзит возобновился три дня спустя.
Оператор ГТС Украины заявил, что целью сделки "Газпрома" с Венгрией был именно обход Украины вопреки контракту о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом до 2024 года. Кремль, в свою очередь, заявил, что сделка не нарушает чьих-либо прав или норм международной торговли.