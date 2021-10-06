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Путін доручив забезпечити дотримання зобов'язань "Газпрому" по транзиту газу через Україну

Київ • УНН

 • 25076 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міненерго Російської Федерації має забезпечити дотримання зобов'язань "Газпрому" з транзиту російського газу через територію України, хоча газовому концерну вигідніше постачати за новими маршрутами. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в ході наради з розвитку паливно-енергетичного комплексу РФ, передає УНН.

Цитата

"Я повинен повернутися до теми газу, оскільки багато спекуляцій з цього приводу. "Газпром" вважає, що йому економічно доцільніше, вигідніше було б навіть заплатити Україні штраф, але збільшити обсяг прокачування (за новими маршрутами) в силу тих обставин, про які я сказав: тиск в трубі, менше виборів СО2, дешевше все виходить - під 3 млрд доларів за рік. Але я прошу цього не робити. Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобов'язань з транзиту, прокачування газу через територію України. По-перше, не треба нікого ставити в скрутне становище, включно з Україною, незважаючи на всі моменти, пов'язані з російсько-українськими відносинами на сьогоднішній день... і я прошу... взяти всі ці питання на особистий контроль, і забезпечити виконання "Газпромом" всіх своїх контрактних зобов'язань по транзиту російського газу через територію України в Європу", - зазначив Путін.

Доповнення

Наприкінці вересня "Газпром" підписав з Угорщиною два 15-річних контракти на поставку газу через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Контракти почали діяти 1 жовтня. У цей день стало відомо, що "Газпром" зупинив транзит російського газу в напрямку Угорщини. Транзит поновився три дні потому.

Оператор ГТС України заявив, що метою угоди "Газпрому" з Угорщиною був саме обхід України всупереч контракту про транзит газу в Європу між Москвою і Києвом до 2024 року. Кремль, в свою чергу, заявив, що угода не порушує чиїхось прав або норм міжнародної торгівлі.

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