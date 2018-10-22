Путин ждет Ким Чен Ына с визитом, но сроки и место еще обсуждаются - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Конкретные сроки и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына все еще обсуждаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Очень много городов фигурирует как возможные места для встречи. Пока сроки не обговорены, не определены с учетом графиков и Ким Чен Ына, и Путина", - отметил спикер российского президента.
Как отмечает СМИ, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Ожидалось, в частности, что он мог приехать во Владивосток на Восточный экономический форум в начале сентября. Однако пока визит не был согласован. Российские власти подчеркивают, что готовы принять Ким Чен Ына в любое удобное для него время.
Также ресурс напомнил, что в ходе своего официального визита в Пхеньян Ким Чен Ын изъявил готовность в ближайшее время посетить Россию с визитом. На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что обсуждается возможность встречи президента РФ и лидера КНДР до конца года.
Напомним, новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в январе 2019 года.
КНДР и Республика Корея ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне.