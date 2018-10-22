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Путін чекає Кім Чен Ина з візитом, але терміни і місце ще обговорюються - Кремль

Путін чекає Кім Чен Ина з візитом, але терміни і місце ще обговорюються - Кремль

Київ • УНН

 • 8275 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Конкретні терміни і місце зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина все ще обговорюються. Про це заявив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС .

"Дуже багато міст фігурує як можливі місця для зустрічі. Поки терміни не обговорені, не визначені з урахуванням графіків і Кім Чен Ина, і Путіна", - зазначив спікер російського президента.

Як зазначає ЗМІ, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що лідер КНДР Кім Чен Ин запрошений відвідати з візитом Росію. Очікувалося, зокрема, що він міг приїхати до Владивостока на Східний економічний форум на початку вересня. Однак поки візит не був погоджений. Російська влада наголошувала, що готова прийняти Кім Чен Ина в будь-який зручний для нього час.

Також ресурс нагадав, що під час свого офіційного візиту до Пхеньяну Кім Чен Ин виявив готовність найближчим часом відвідати Росію з візитом. На минулому тижні помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що обговорюється можливість зустрічі президента РФ і лідера КНДР до кінця року.

Нагадаємо, нова зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може пройти в січні 2019 року.

КНДР і Республіка Корея ведуть консультації з підготовки до переговорів на високому рівні.

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