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Психотропы с Перу и айфоны в кофе: Нефедов рассказал о "контрабанде недели" на таможне

Психотропы с Перу и айфоны в кофе: Нефедов рассказал о "контрабанде недели" на таможне

Киев  •  УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал о выявлении фактов контрабанды на таможне за последнюю неделю. В частности, перевозки айфонов, скрытых в кофе. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Контрабанда недели. На этот раз будет сборная, потому что на этой неделе говорим о почтовых и экспресс-перевозках (разница их в том, что почту можно бросить в любой ящик, а экспрессы - это между отделениями конкретной компании)", - написал Нефедов.

По его словам, количество трансграничных посылок все время растет, поэтому это вызов для всех стран, поскольку отправлений десятки миллионов и разбираться с каждым индивидуально невозможно.

"Что уж говорить о нас, когда большая часть процессов не автоматизирована, не хватает оборудования для сканирования, а часть перевозчиков играют не за государство, а против него. Но ловим, обнаруживаем, изымаем, штрафуем. Вот например: 6 кг психотропных веществ из Перу, оружие и пули (меня исправили, хотя там еще были и машинки для снарядження патронов в грузе), айфоны, скрытые в кофе", - сообщил Нефедов.

По словам главы Гостаможни, из Украины отправляют часто сигареты. Бывают и культурные ценности - особенно то, что находят черные археологи. В Украине везут наркотики относительно мелкими партиями, дорогую электронику.

"Заканчивается это часто грустно, потому что дальше движение посылки прослеживается и СБУ часто ловит получателей на живца. Поэтому не надейтесь, что это незаметно", - подытожил Нефедов.

Напомним, ранее Нефедов сообщал, что сотрудник международного аэропорта "Борисполь" под Киевом пытался передать на борт самолета в ОАЭ двух живых соколов, пока что контрабандист сбежал, его ищут.

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