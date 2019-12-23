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Психотропи з Перу і айфони у каві: Нефьодов розповів про "контрабанду тижня" на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про виявленні факти контрабанди на митниці за останній тиждень. Зокрема, перевезення айфонів, схованих у каві. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Контрабанда тижня. Цього разу буде збірна, бо цього тижня говоримо про поштові і експрес-перевезення (різниця їх в тому, що пошту ви можете кинути в будь-яку скриньку, а експреси - це між відділеннями конкретної компанії)", - написав Нефьодов.

За його словами, кількість кроскордонних посилок весь час зростає, тому це виклик для всіх країн, бо відправлень десятки мільйонів і розбиратись з кожним індивідуально неможливо.

"Що вже казати про нас, коли велика частина процесів не автоматизована, не вистачає обладнання для сканування, а частина перевізників грають не за державу, а проти неї. Але ловимо, виявляємо, вилучаємо, штрафуємо. Ось наприклад: 6 кг психотропних речовин з Перу, зброя і кулі (мене виправили, хоча там ще були і машинки для снарядження патронів у вантажі), айфони, сховані в каві", - повідомив Нефьодов.

За словами голови Держмитниці, з України відправляють часто цигарки. Бувають і культурні цінності - особливо те, що знаходять чорні археологи. В Україну везуть наркотики відносно дрібними партіями, дорогу електроніку.

"Скінчається це часто сумно, бо далі рух посилки простежується і СБУ часто ловить отримувачів на живця. Тому не сподівайтесь, що це непомітно", - підсумував Нефьодов.

Нагадаємо, раніше Нефьодов повідомляв, що співробітник міжнародного аеропорту "Бориспіль" під Києвом намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів, наразі контрабандист втік, його шукають.

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