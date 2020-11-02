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Нарушения психики и постковидный синдром: почему больные COVID-19 совершают самоубийство

Нарушения психики и постковидный синдром: почему больные COVID-19 совершают самоубийство

Киев  •  УНН

 • 96748 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Суицидальное поведение при COVID-19 обусловливается психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов, заболевших COVID-19, а также "постковидным" синдромом, или другими причинами. Об этом журналисту УНН рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, аддиктолог, эксперт с психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

“В зарубежных медицинских изданиях активно обсуждается тема роста числа суицидов среди людей, перенесших COVID-19, и анализируются психические и неврологические нарушения вследствие влияний короновируса на организм и психику человека, имеющие потенциально серьезные и долгосрочные последствия. Глубоко ошибочным является мнение ряда специалистов о том, что суицид при заболевании коронавирусной инфекцией совершают исключительно психически нездоровые люди, или те, что имеют суицидальные наклонности. Суицидальное поведение при COVID-19 обусловливается психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов, заболевших COVID-19 (SARS-CoV-2 проникает в нервную систему и головной мозг), а также постковидным синдромом, который включает отсроченные последствия для организма человека, его нервной системы и психики”, - сказала Наталия Бугаева.

Она отметила, что развитию психических нарушений и формированию аутоагрессивного поведения способствуют длительные социальные ограничения, информационный стресс, одиночество, утрата работы, финансовые проблемы, банкротство, домашнее насилие, боязнь заболеть и заразить близких людей, депрессия, бессонница, отсутствие эффективных лекарств и вакцины от COVID-19 и социальная стигматизация.

"В условиях пандемии стали происходить самоубийства вследствие установления диагноза COVID-19. Осенью 2020 года в Украине возникла волна самоубийств, связанных с заболеванием COVID-19. 14 сентября в Харькове выбросился из окна 40-летний врач-педиатр Олег Басилайшвили, недавно выписавшийся из больницы после лечения COVID-19. 21 и 22 сентября в Киевской больнице №4 двое мужчин 68-ми и 42-х годов, проходивших стационарное лечение от COVID-19, совершили самоубийство с разницей в один день, выпрыгнув из окна второго этажа центрального корпуса. 9 октября в Днепре застрелился из травматического пистолета 45-летний врач-анестезиолог больницы имени Мечникова. Причиной суицида стал положительный тест на коронавирус", - добавила психолог.

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Также она напомнила и о ряде других самоубийств, которые совершались больными COVID-19. Так, 19 октября из окна четвертого этажа инфекционного отделения Александровской больницы Киева выпрыгнула 60-летняя женщина, а 20 октября с окна четвертого этажа киевской больницы №8 выбросился 68-летний пациент. Еще один пациент, которому было 69 лет и который находился в реанимации с тяжелой формой COVID-19, 25 октября выбросился с четвертого этажа больницы.

“Накануне он звонил своим близким и попрощался с ними. В тот же день ещё один пациент больницы пытался выпрыгнуть из окна, но его удержали за ноги. По свидетельствам медицинского персонала лечебных учреждений, некоторые пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой, наглотавшись таблеток, а измученные изнуряющей болезнью, снимают ночью кислородные маски или выдёргивают трубки подключения к аппарату ИВЛ, чтобы прекратить страдания и умереть. Причинами суицида пациентов инфекционных отделений медицинских заведений, предназначенных для лечения больных COVID-19, могут быть психические и неврологические расстройства: психозы, спровоцированные гипоксией, интоксикацией, возникновением микротромбозов и другое, стресс, вызванный переживаниями в палатах интенсивной терапии и реанимации, ятрогения, боязнь инвалидизации, финансовые проблемы, не позволяющие оплачивать лечение, отсутствие поддержки со стороны близких, страх умереть в одиночестве”, - добавила Наталия Бугаева.

По ее словам, следует также учитывать, что COVID-19 может выступать катализатором как соматических, так и психических заболеваний, осложняющих течение коронавирусной инфекции.

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“В Европе и США регулярно появляются сообщения о суицидах, совершаемых врачами и медсёстрами. В итальянской провинции Ломбардия в городе Монца 34-летняя Даниэла Трецци, работавшая медицинской сестрой в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Джерардо, покончила с собой после получения позитивного результата COVID-19. Страх, что она могла заразить других, стал причиной суицида. В США в Нью-Йорке 49-летняя врач Лорна Брин, возглавлявшая департамент скорой помощи в клинике Манхэттена совершила самоубивство, после получения положительного результата теста COVID-19, Лорна была отправлена на самоизоляцию, но психологическое истощение на работе и болезнь стали причиной принятия ею суицидального решения”, - добавила психолог.

Она отметила, что неврологические и психические последствия COVID-19 являются серьезной клинической проблемой, которую необходимо учитывать при назначении комплексной терапии.

“Хронический стресс, расстройства настроения, злоупотребление психоактивными веществами, увеличивают риск возникновения психических нарушений и повышают опасность развития суицидального поведения Для сохранения психического здоровья населения необходимо проводить целенаправленную работу, направленную на профилактику психических нарушений у пациентов, проходящих лечение от COVID-19, и минимизацию негативных отсроченных последствий на организм человека, его нервную систему и психику в условиях пандемии”, - сказала Наталия Бугаева.

Напомним, в Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 754. Умерло уже 7375 человек.

За неделю в больницах из-за COVID-19 оказались еще более 3,5 тысячи человек.

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