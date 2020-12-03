Псевдореферендум 2014 года: в Луганской области осудили главу и четырех членов "избирательной комиссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Луганской области осудили главу и четырех членов так называемых "избирательных комиссий" за проведение незаконного референдума по признанию самостоятельности так называемой "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.
"За публичного обвинения прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры вынесены приговоры пятерым лицам по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Установлено, что в мае 2014 года указанные лица приняли участие в организации и проведении в Луганской области так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР".
Сообщается, что одна из осужденных - жительница поселка Таловое Станично-Луганского района, возглавила так называемую "участковую избирательную комиссию", отвечала за организацию голосования на так называемом "участке", лично координировала действия подчиненных "членов комиссии". Остальные - жительницы поселков Таловое, Верховое Станично-Луганского района и села Степное Беловодского района - участвовали в псевдореферендуме в составе "членов избирательной комиссии". Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком незаконного волеизъявления, участвовали в подсчете голосов.
Результаты голосования были использованы представителями так называемой "Центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной независимости "Луганской народной республики".
Беловодским районным судом Луганской области осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.
Напомним, в Луганской области сообщили о подозрении депутату Передельского сельского совета, который подозревается в организации и проведении псевдорефендума относительно самостоятельности "ЛНР".