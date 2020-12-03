Псевдореферендум 2014 року: на Луганщині засудили голову та чотирьох членів "виборчої комісії"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Луганщині засудили голову та чотирьох членів так званих "виборчих комісій" за проведення незаконного референдуму із визнання самостійності так званої "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
"За публічного обвинувачення прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури ухвалено вироки п’ятьом особам за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що у травні 2014 року вказані особи взяли участь в організації та проведенні на Луганщині так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР".
Повідомляється, що одна із засуджених – мешканка селища Талове Станично-Луганського району, очолила так звану "дільничну виборчу комісію", відповідала за організацію голосування на так званій "дільниці", особисто координувала дії підлеглих "членів комісії". Інші – мешканки селищ Талове, Верхове Станично-Луганського району та села Степове Біловодського району - брали участь у псевдореферендумі у складі "членів виборчої комісії". Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком незаконного волевиявлення, брали участь у підрахунку голосів.
Результати голосування були використані представниками так званої "Центральної виборчої комісії ЛНР" для проголошення державної самостійності "Луганської народної республіки".
Біловодським районним судом Луганської області засудженим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.
Нагадаємо, на Луганщині повідомили про підозру депутату Передільської сільської ради, який підозрюється у організації та проведенні псевдорефендуму щодо самостійності "ЛНР".