Ведущее международное издание перешло на корректное написание столицы Украины

"Отныне редакция The Wall Street Journal будет употреблять название украинской столицы исключительно как "Kyiv". Как отмечают в самом издании, представители Украины уже долгое время способствуют тому, чтобы название в международном потреблении было изменено с "Kiev" на "Kyiv", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что государственный департамент США, некоторые американские авиалинии, медиаплатформы и всемирно известные словари уже перешли на корректную название.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018-го главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины на английском языке.