Провідне міжнародне видання перейшло на коректне написання столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Одне з найбільших американських видань The Wall Street Journal офіційно змінило у вжитку назву столиці України з “Kiev” на “Kyiv” у своїх матеріалах. Про це повідомляє посольство України в США у Facebook, передає УНН.
"Відтепер редакція The Wall Street Journal вживатиме назву української столиці виключно як "Kyiv". Як зазначають у самому виданні, представники України вже довгий час сприяють тому, щоб назва у міжнародному вжитку була змінена з “Kiev” на “Kyiv”, - повідомили в посольстві.
Зазначається, що державний департамент США, деякі американські авіалінії, медіаплатформи та всесвітньо відомі словники вже перейшли на коректну назву.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018-го один з найбільших аеропортів світу почав використовувати назву міста коректно. З тих пір і інші аеропорти почали міняти написання столиці України - з "Kiev" на "Kyiv".
Нагадаємо, раніше речниця президента України Юлія Мендель вибачилась за неправильне написання назви столиці України англійською мовою.