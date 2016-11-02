За прошедшие сутки оккупанты 37 раз открывали огонь по украинским позициям

На Мариупольском направлении зафиксировано 27 вооруженных провокаций против сил АТО.В районе Михайловки по укреплением украинских защитников открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров, а вблизи населенного пункта Пищовик - из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Павлополь и Красногоровки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы продолжались из минометов калибра 120 мм, а в Широкино - из минометов и вооружения БМП.

На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Славного, Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, усиливая интенсивность огня гранатометами различных систем, пулеметами, стрелковым оружием.

На Луганском направлении зафиксировано 3 обстрела. В районе Крымского боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а в Лопаскино и Станице Луганской - из гранатометов.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 24 обстрела украинских позиций в зоне АТО .