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15 марта, 19:03 • 114992 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165960 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137560 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130045 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112631 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105365 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101354 просмотра

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За прошедшие сутки оккупанты 37 раз открывали огонь по украинским позициям

За прошедшие сутки оккупанты 37 раз открывали огонь по украинским позициям

Киев • УНН

 • 7923 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 27 вооруженных провокаций против сил АТО.В районе Михайловки по укреплением украинских защитников открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров, а вблизи населенного пункта Пищовик - из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Павлополь и Красногоровки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы продолжались из минометов калибра 120 мм, а в Широкино - из минометов и вооружения БМП.

На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Славного, Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, усиливая интенсивность огня гранатометами различных систем, пулеметами, стрелковым оружием.

На Луганском направлении зафиксировано 3 обстрела. В районе Крымского боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а в Лопаскино и Станице Луганской - из гранатометов.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 24 обстрела украинских позиций в зоне АТО .

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