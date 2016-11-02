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Протягом минулої доби окупанти 37 разів відкрили вогонь по українських позиціях

Протягом минулої доби окупанти 37 разів відкрили вогонь по українських позиціях

Київ • УНН

 • 7923 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це УНН повідомили у прес-службі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій проти сил АТО.В районі Михайлівки по укріпленням українських захисників відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик — з артилерії калібру 122мм.В напрямку Павлопіля і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, Водяного обстріли тривали з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному — з мінометів та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районах Славного, Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з мінометів калібру 82мм, підсилюючи інтенсивність вогню гранатометами різних систем, кулеметами, стрілецькою зброєю.

На Луганському напрямку зафіксовано 3 обстріли. В районі Кримського бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152мм, а в Лопаскіному та Станиці Луганській — з гранатометів.

Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 24 обстріли українських позицій в зоні АТО.

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