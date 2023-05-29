В течение суток оккупанты более 70 раз обстреляли территорию Украины

Детали

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Дополнение

Киевскую область сегодня утром российские войска атаковали баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", 11 из 11 запущенных ракет уничтожены.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".