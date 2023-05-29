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19:26 • 39574 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101250 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105558 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105931 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100729 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91850 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109591 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131165 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170108 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В течение суток оккупанты более 70 раз обстреляли территорию Украины

В течение суток оккупанты более 70 раз обстреляли территорию Украины

Киев • УНН

 • 381457 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 53 авиационных удара и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального Штаба ВСУ.

Детали

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Дополнение

Киевскую область сегодня утром российские войска атаковали баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", 11 из 11 запущенных ракет уничтожены.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер".

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