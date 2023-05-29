Протягом доби окупанти понад 70 разів обстріляли територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 53 авіаційні удари та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального Штабу ЗСУ.
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Нажаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Доповнення
Київську область сьогодні зранку російські війська атакували балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", 11 з 11 запущених ракет знищено.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер".