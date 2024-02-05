Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224889 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329649 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322757 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284660 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278665 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

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Российский военно-морской флот разместил в Черном море подводную лодку, способную запускать до 4 крылатых ракет "Калибр", что увеличивает ракетную угрозу в регионе, согласно сообщениям украинских военных.

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рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"

В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.

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В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.

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В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

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Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.

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"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС

Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости

Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.

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Первичная экспертиза боеголовки ракеты Х-32, упавшей в Украине, показала, что она была изготовлена в 2023 году и может иметь иностранные компоненты, что дает возможность реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора.

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Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты

В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.

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В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.

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Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.

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