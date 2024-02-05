Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела
российская фсб возбудила еще четыре уголовных дела против оппозиционера Ильи Пономарева, проживающего в Украине, обвинив его в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.
рф вывела в Черное море ракетоноситель, общий залп может достигать 4 "Калибров"
Российский военно-морской флот разместил в Черном море подводную лодку, способную запускать до 4 крылатых ракет "Калибр", что увеличивает ракетную угрозу в регионе, согласно сообщениям украинских военных.
В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300
Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.
В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф
Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.
"Это зависит уже от стран Евросоюза, когда Украина будет среди них": Зеленский о вступлении в ЕС
Президент Зеленский считает, что Украина сделала достаточно реформ для вступления в ЕС и внедрила некоторые реформы, которых не хватает даже существующим членам ЕС, хотя и признает, что впереди еще много работы.
Группа из россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости
Группа из двух россиян и четырех украинцев убила латвийскую женщину, чтобы завладеть ее недвижимостью стоимостью более 4 миллионов евро.
Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты
Первичная экспертиза боеголовки ракеты Х-32, упавшей в Украине, показала, что она была изготовлена в 2023 году и может иметь иностранные компоненты, что дает возможность реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора.
В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали
Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.
Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.
Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу
Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.