Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

российское фсб возбудила дополнительные уголовные дел в отношении оппозиционера Ильи Пономарева, который живет в Украине. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, Пономарева обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Уточняется, что дела объединены в единое производство.

В сообщении фсб также говорится о том, Пономарева обвиняют в участии в деятельности легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины. Также фсб утверждает, что в апреле 2022 года Пономарев находился на территории завода "Азовсталь", который атаковала российская армия, и контактировал с командирами полка "Азов".

Пономарев прокомментировал новость у себя в фейсбуке, отметив, что продолжает борьбу с путинизмом.

Ранее в отношении Пономарева уже было открыто уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. В 2022 году мвс объявило его в розыск и заочно арестовало по статье о так называемых фейках о российской армии.

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