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Проти російського опозиціонера Пономарьова фсб відкрила ще чотири справи

Проти російського опозиціонера Пономарьова фсб відкрила ще чотири справи

Київ • УНН

 • 23855 перегляди

російська фсб порушила ще чотири кримінальні справи проти опозиціонера Іллі Пономарьова, який проживає в Україні, звинувативши його в державній зраді, участі в терористичній організації і публічних закликах до терору.

російське фсб порушила додаткові кримінальні справ у відношенні опозиціонера Іллі Пономарьова, який живе в Україні. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, Пономарьова звинувачують у державній зраді, участі в терористичній організації та публічних закликах до терору. Уточнюється, що справи об'єднані в єдине провадження.

У повідомленні фсб також йдеться про те, Пономарьова звинувачують в участі в діяльності легіону "Свобода Росії", який воює на боці України. Також фсб стверджує, що у квітні 2022 року Пономарьов перебував на території заводу "Азовсталь", який атакувала російська армія, та контактував з командирами полку "Азов".

Пономарьов прокоментував новину у себе в фейсбуці, зазначивши, що продовжує боротьбу з путінізмом.

Раніше стосовно Пономарьова вже було відкрито кримінальну справу за статтею про участь у діяльності небажаної організації. У 2022 році мвс оголосило його в розшук і заочно заарештувало за статтею про так звані фейки про російську армію.

G7 розглядає варіант використання російських активів як застави для залучення коштів для України - Bloomberg05.02.24, 11:20 • 28622 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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