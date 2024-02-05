Проти російського опозиціонера Пономарьова фсб відкрила ще чотири справи
Київ • УНН
російська фсб порушила ще чотири кримінальні справи проти опозиціонера Іллі Пономарьова, який проживає в Україні, звинувативши його в державній зраді, участі в терористичній організації і публічних закликах до терору.
російське фсб порушила додаткові кримінальні справ у відношенні опозиціонера Іллі Пономарьова, який живе в Україні. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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За даними росЗМІ, Пономарьова звинувачують у державній зраді, участі в терористичній організації та публічних закликах до терору. Уточнюється, що справи об'єднані в єдине провадження.
У повідомленні фсб також йдеться про те, Пономарьова звинувачують в участі в діяльності легіону "Свобода Росії", який воює на боці України. Також фсб стверджує, що у квітні 2022 року Пономарьов перебував на території заводу "Азовсталь", який атакувала російська армія, та контактував з командирами полку "Азов".
Пономарьов прокоментував новину у себе в фейсбуці, зазначивши, що продовжує боротьбу з путінізмом.
Раніше стосовно Пономарьова вже було відкрито кримінальну справу за статтею про участь у діяльності небажаної організації. У 2022 році мвс оголосило його в розшук і заочно заарештувало за статтею про так звані фейки про російську армію.
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