Протесты в Грузии: депутаты Европарламента пришли на проевропейский митинг в Тбилиси
Киев • УНН
Делегация Европарламента прибыла в Тбилиси и поддержала проевропейский митинг на проспекте Руставели. Протестующие требуют санкций против "Грузинской мечты", а евродепутаты признают легитимным только институт президента.
Депутаты Европарламента, прибывшие в столицу Грузии, пришли на проспект Руставели, где продолжается проевропейский митинг протеста, передает УНН.
Люди приветствовали их и скандировали: «Санкции!», требуя ввести санкции против представителей „Грузинской мечты“.
Ранее
В Тбилиси прибыли семь евродепутатов от разных партий.
Сегодня члены делегации Европарламента встречались с представителями оппозиции и гражданского сектора, но не пожелали аудиенции с «Грузинской мечтой». Впрочем, встречи не желали и в самой партии власти.
После переговоров с президентом Саломе Зурабишвили делегаты отметили, что на сегодня легитимность есть только у института президента.
Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие12 дек. 2024, 00:17 • 16205 просмотров