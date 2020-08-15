Протесты в Беларуси: суббота в Минске началась с цепи солидарности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Беларуси опять начинаются ненасильственные акции протеста, в частности в Минске утро субботы началось с "цепи солидарности". Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
"Суббота в минском Уручье началась с "цепи солидарности", - пишет издание.
Добавим, Уручье - спальный микрорайон на северо-востоке Минска.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Напомним, с вечера 13 августа во Минске начали массово отпускать задержанных, стали известны детали издевательств.