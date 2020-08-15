Протести в Білорусі: субота у Мінську розпочалася з ланцюга солідарності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Білорусі знову починаються ненасильницькі акції протесту, зокрема у Мінську ранок суботи розпочався з "ланцюга солідарності". Про це пише білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
"Субота в мінському Уруччі розпочалася з "ланцюга солідарності", - пише видання.
Додамо, Уруччя - спальний мікрорайон на північному сході Мінська.
Як повідомляв УНН, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.
Нагадаємо, з вечора 13 серпня у Мінську почали масово відпускати затриманих, стали відомі деталі знущань.