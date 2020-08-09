Протесты в США: полиция арестовала более 20 участников беспорядков в Портленде

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101659 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126306 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107137 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127088 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102005 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104030 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101947 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в США: полиция арестовала более 20 участников беспорядков в Портленде

Протесты в США: полиция арестовала более 20 участников беспорядков в Портленде

Киев  •  УНН

 • 14056 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Более двадцати участников беспорядков арестовали в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте управления городской полиции, передает УНН.

“Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 отработали 24 ареста”, — говорится в сообщении. В столкновениях пострадал один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона.

Полиция назвала имена арестованных, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему — 49 лет. Им инкриминируется нападение на сотрудников силовых органов при исполнении, сопротивление аресту и проникновения на территорию федерального объекта.

Протесты в Портленде не прекращаются в течение 78 дней. Ранее в город по решению американской администрации направили сотрудников федеральных силовых ведомств, в том числе из Министерства внутренней безопасности США.

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Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудниками полиции. Флойд умер после задержания в больнице. Все четверо полицейских, участвовавших в операции, были освобождены. Им предъявили обвинения.

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