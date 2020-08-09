Протесты в США: полиция арестовала более 20 участников беспорядков в Портленде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Более двадцати участников беспорядков арестовали в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте управления городской полиции, передает УНН.
“Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 отработали 24 ареста”, — говорится в сообщении. В столкновениях пострадал один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона.
Полиция назвала имена арестованных, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему — 49 лет. Им инкриминируется нападение на сотрудников силовых органов при исполнении, сопротивление аресту и проникновения на территорию федерального объекта.
Протесты в Портленде не прекращаются в течение 78 дней. Ранее в город по решению американской администрации направили сотрудников федеральных силовых ведомств, в том числе из Министерства внутренней безопасности США.
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Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудниками полиции. Флойд умер после задержания в больнице. Все четверо полицейских, участвовавших в операции, были освобождены. Им предъявили обвинения.