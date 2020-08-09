Протести у США: поліція заарештувала понад 20 учасників заворушень в Портленді

“Поліцейські в вечірні години 7 серпня і рано вранці 8 серпня 2020 року виробили 24 арешту”, — йдеться в повідомленні. У сутичках постраждав один співробітник патрульно-постової служби Орегона.

Поліція назвала імена заарештованих, наймолодшому з яких 20 років, а найстаршому — 49 років. Їм інкримінується напад на співробітників силових органів при виконанні, опір арешту і проникнення на територію федерального об’єкта.

Протести в Портленді не припиняються протягом 78 днів. Раніше в місто за рішенням американської адміністрації направили співробітників федеральних силових відомств, в тому числі з Міністерства внутрішньої безпеки США.

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Масові акції протесту і безлади почалися в багатьох містах Сполучених Штатів в кінці травня після вбивста афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) співробітниками поліції. Флойд помер після затримання в лікарні. Всі четверо поліцейських, що брали участь в операції, були звільнені. Їм пред’явили звинувачення.